А как же пандемия? На Балканах провели футбольный матч при заполненном стадионе: яркие фото

В сербском городе Белград состоялся полуфинальный матч Кубка страны между “Партизаном” и “Црвеной Звездой”. Встреча прошла при заполненных трибунах, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Сербские власти разрешили болельщикам посетить матч, но с условием, что они будут соблюдать социальную дистанцию между друг другом не менее метра. Таким образом, на стадион должны были прийти около 11 тысяч человек. Впрочем, фанаты не стали соблюдать правила и заполнили 25-тысячный стадион до отказа. Болельщики громко скандировали речевки и жгли файеры. Поединок завершился победой “Партизана” со счетом 1:0.

В настоящее время в Сербии зафиксировано 12 102 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 252 человек. Выздоровели 11 348 человек.

Ранее сообщалось, что польские фанаты ярко отметили 100-летие клуба.