Машины стоят вторые сутки: на границе с Румынией образовались километровые пробки из заробитчан

В Закарпатской области на въезде на пункт пропуска Дьяково на украинско-румынской границе образовалась большая очередь, там собрались сотни автомобилей с украинскими заробитчанами.

Как сообщает “источник” со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в Закарпатской таможне.

Всего же тут скопилось около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей. Они стоят там вторые сутки.

“Причина – выезд преимущественно граждан Украины на заработки. Некоторые страны ЕС ослабили карантин, поэтому граждане следуют транзитом по территории Румынии и Венгрии”, – говорят на таможне.

В ведомстве отмечают, что число транспортных средств продолжает увеличиваться, так как у граждан отсутствует выбор альтернативных маршрутов и мест пересечения государственной границы из-за карантинных ограничений.

Напомним, как сообщал “источник”, Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС начать открывать свои внешние границы для туристов с 1 июля.