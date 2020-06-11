Лилия Ребрик в свадебном платье рассказала о трудностях актерского ремесла

Лилия Ребрик, играющая продавщицу Ирку в комедийном сериале “Великі Вуйки”, неожиданно раскрыла сюжетный поворот второго сезона. Телеведущая и актриса опубликовала в Instagram фото в свадебном платье, а значит ее героиню в продолжении комедии о пробивных гуцулах ждет радостное событие.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

39-летняя Ребрик раскрыла поклонников несколько секретов о съемках сериала. Некоторые из них становятся для Лилии и других актеров настоящим испытанием.

“Серии сериала снимаются вразнобой. Сцены, которые идут одна за другой, как их видит на экране зритель, снимаются в разные дни. Все это зависит от места съемки. Например, вчера снимали в отеле сразу первую и последнюю серии. И это действительно тяжело, ведь нужно сыграть начало и сразу же финал сериала, к которому нужно быть морально готовым и уметь сразу переключиться, – написала Ребрик. – Съемки вразнобой – титанический труд киногруппы. Прежде всего – гримеров и костюмеров. Им нужно отследить, в какой день какая у тебя была прическа, макияж, одежда, даже какого оттенка были губы. Все это очень важно. Но все мы люди и потому, конечно, бывают и киноляпы. Например, как-то было, что в одной сцене в коридоре я была с укладкой, а уже в следующей – в кабинете – с хвостом. Все потому, что сцены снимались в разные дни в разных локациях”.

Также Лилия рассказала, что учит сценарий на память и устраивает дома читки. Актеры стараются не злить режиссера невыученным текстом, потому что каждый новый дубль продляет съемочный день, что ведет к дополнительным расходам.

“Сложнее всего сниматься в комедиях, ведь чем серьезней ты играешь смешную сцену – тем более смешной она выходит. А для этого текст нужно с десяток раз пережить”, – поделилась Ребрик.

Лилия Ребрик снимается в кино и сериалах с 2006 года, и сегодня на ее счету 40 проектов. Также Лилия играет в театре, но сейчас в связи с карантином репетиции на паузе.