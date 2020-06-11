Превратили страну в посмешище: Богдан резко ответил Зеленскому

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда за четыре месяца превратили страну в посмешище.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Так Богдан публично отреагировал на интервью главы государства. Юрист указал, что “правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись”, отметил что является носителем “чувствительной” для Зеленского информации, но намекнул, что будет хранить молчание.

“О лишении меня власти – так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность – я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не по должностям, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода – Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище”, – написал Богдан.

Он также добавил, что Зеленским манипулируют.

“Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют”, – отметил бывший глава Офиса президента.

В своем интервью Владимир Зеленский рассказывал о том, как предлагал должности топ-чиновникам времен Виктора Януковича.

Также отметил, какие советы ему давал олигарх Игорь Коломойский.

Кроме того, президент ответил на вопрос, который волнует многих украинцев – почему он не отправил в отставку главу МВД Арсена Авакова и существуют ли какие-либо договоренности по этому поводу.

Как сообщал “источник”, рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского за последний месяц упал на 5 пунктов. Также более чем на 4 пункта снизился рейтинг президентской партии “Слуга народа”.