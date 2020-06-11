Разлетелся в щепки: в Москве полицейский мотоцикл на огромной скорости влетел в такси, видео

В Москве произошло масштабное ДТП – сотрудник ГИБДД на мотоцикле на большой скорости столкнулся с автомобилем такси.

Видео с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент аварии, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах ролика видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в такси. Удар был такой силы, что мотоцикл буквально разлетелся в щепки.

Полицейский в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Во время ДТП инспектор преследовал нарушителя.

Напомним, 11 июня в Хмельницкой области произошло ДТП с участием двух грузовых микроавтобусов Mercedes Sprinter. В результате столкновения погибли три человека.

Напомним также, ранее в Киеве водитель авто на большой скорости устроил ДТП, после чего машина загорелась.