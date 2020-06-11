Маша Ефросинина поделилась простым лайфхаком с одеждой от 5-летнего сына – для него нужен только картон

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как ее 5-летний сын Саша сам складывает свои вещи перед сном. Для этого мальчик использует простое приспособление из листа картона.
Соответствующий ролик звездная мамочка опубликовала на личной странице в Instagram. “Лайфхак от Александра, как складывать одежду перед сном”, – подписала видео Ефросинина.
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Поклонники и коллеги телезвезды принялись активно комментировать увиденное. “Хозяйке на заметку”, – написала Катя Осадчая. Среди комментаторов были также Даша Астафьева, Алла Костромичева, Надежда Матвеева, Соня Плакидюк, Юрий Горбунов и другие звезды.
Напомним, что 41-летняя Маша Ефросинина – дважды мама. Кроме сына Александра, телеведущая также воспитывает 16-летнюю дочь Нану. За годы материнства телеведущая выстроила свою систему воспитания, главный пункт которой – проявление любви к ребенку с помощью объятий и поцелуев. Кроме того, звезда приучает детей к самостоятельности.
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