Маша Ефросинина поделилась простым лайфхаком с одеждой от 5-летнего сына – для него нужен только картон

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как ее 5-летний сын Саша сам складывает свои вещи перед сном. Для этого мальчик использует простое приспособление из листа картона.

Соответствующий ролик звездная мамочка опубликовала на личной странице в Instagram. “Лайфхак от Александра, как складывать одежду перед сном”, – подписала видео Ефросинина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 10 Июн 2020 в 12:12 PDT

Поклонники и коллеги телезвезды принялись активно комментировать увиденное. “Хозяйке на заметку”, – написала Катя Осадчая. Среди комментаторов были также Даша Астафьева, Алла Костромичева, Надежда Матвеева, Соня Плакидюк, Юрий Горбунов и другие звезды.

Напомним, что 41-летняя Маша Ефросинина – дважды мама. Кроме сына Александра, телеведущая также воспитывает 16-летнюю дочь Нану. За годы материнства телеведущая выстроила свою систему воспитания, главный пункт которой – проявление любви к ребенку с помощью объятий и поцелуев. Кроме того, звезда приучает детей к самостоятельности.