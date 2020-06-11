Не дает заразиться коронавирусом: в США испытали уникальный препарат

В США начали испытывать на людях лекарство, которое может обезопасить организм и не дать заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает CNN.

Разработкой препарата занималась компания Regeneron Pharmaceuticals Inc., тестирование на людях началось в разных частях мира.

В компании отметили, что в случае успеха препарата, его выход на всемирный рынок запланирован на осень этого года.

“Мы создали уникальный противовирусный коктейль из антител, который потенциально может предотвратить заражение и лечить. Он также может не допустить “побег” вируса, что очень важно в разгар пандемии”, – сообщил доктор Джордж Янкопулос.

В новое лекарство от Regeneron входят антитела, которые показали лучший результат в борьбе с вирусом, он должен начать лечить симптомы COVID-19 и стать защитой для наиболее уязвимых категорий населения.

При этом ученые подчеркнули, что лечение антителами – это не вакцинация. Препарат не даст постоянную защиту от коронавируса. Но такая пассивная иммунизация действует мгновенно и потенциально может помочь в борьбе с пандемией до появления вакцины от COVID-19.

Как сообщал “источник”, в Киеве приняли жесткое решение по карантину, отказавшись от очередного этапа смягчения, который вступил в силу с 10 июня.

Напомним, что по состоянию на 11 июня в Украине по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом продолжает лидировать Черновицкая область – зафиксировано 3793 больных.