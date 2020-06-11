ДТП с дракой, стрельбой и кражей: в сети показали видео эпического инцидента в Киеве

Утром 11 июня на жилмассиве Виноградарь в Киеве произошло ДТП с дракой, стрельбой и кражей.

Об этом сообщает в Facebook “Киев оперативный”.

Там же размещено видео инцидента.

Водитель Volkswagen слегка задел человека на пешеходном переходе.

“После этого друзья потерпевшего попросили у водителя извиниться, на что дружно были посланы в “известные нехорошие места”. В результате, “брат за брата” было набито лицо водителю Volkswagen“, – отмечается в сообщении.

Пока шла драка, одна из женщин украла сумку водителя, в которой находился пистолет и выстрелила.

После выстрела водитель начал искать сумку и нашел ее в 100 метрах от места происшествия с пистолетом и пустым бумажником.

“Вот такое утро на Виноградаре, а вы говорите жара“, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее под Киевом ДТП с фурой превратилось в настоящий ад.

Также ранее на трассе недалеко от Борисполя водитель автомобиля на полном ходу въехал в грузовик.