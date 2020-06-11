Украинский тренер Ребров исчерпывающе отреагировал на информацию, что он возглавит турецкий топ-клуб

Главный тренер венгерского “Ференцвароша” Сергей Ребров опроверг информацию о том, что он возглавит турецкий “Фенербахче”.

Об этом украинский специалист сообщил корреспонденту венгерского издания M4Sport.

“Правда ли, что я со следующего сезона возглавлю “Фенербахче”? Нет, абсолютно”, – сказал Ребров.

Ранее сообщалось, что Ребров уже уведомил руководство “Ференцвароша”, что он покинет клуб по окончании текущего сезона. По данным Fotospor, украинец согласовал контракт с “Фенербахче” с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

46-летний Ребров тренирует “Ференцварош” с 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Венгрии в прошлом сезоне, а также является лидером в нынешнем. Стоит отметить, что в бытность футболистом Ребров на протяжении двух лет выступал за “Фенербахче”.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может вернуться в “Динамо”.