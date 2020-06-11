Мать не знает причины смерти: фото прощания на родине с водителем, сбитым Ефремовым

В четверг, 11 июня, тело Сергея Захарова, погибшего в Москве в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, доставили в село Константиново под Рязанью.

Об этом сообщают росСМИ.

Там, в храме Казанской Божией матери, проходит отпевание покойного. На церемонии присутствует мать Захарова. Как известно, женщине долго боялись рассказать о том, что случилось с её сыном. Ранее она перенесла два инфаркта.

Как только гроб с телом Сергея Захарова внесли в храм, его матери Марии Ивановне стало плохо. Пожилую женщину близкие родственники вывели на улицу

По словам родственников, матери Захарова сказали, что сын умер от сердечного приступа.

На прощание пустили только близких и журналистов Андрея Малахова (семья подписала с ними контракт).

Знакомые семьи говорят, что Ефремов не предлагал помощи и не извинился.

Утром с Сергеем Захаровым простились в ритуальном зале института Склифосовского. Именно там он скончался от полученных во время ДТП травм.

Ранее “источник” сообщал, что виновник смертельного ДТП актер Михаил Ефремов, в крови которого обнаружили наркотики, может быть осужден еще по одной статье – за хранение наркотиков.