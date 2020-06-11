Тина Кароль снимется в украинском комедийном сериале

Тина Кароль присоединится к Юрию Горбунову и Владимиру Горянскому во втором сезоне комедийного сериала о жизни гуцулов “Великі Вуйки”. Роль певицы пока остается в секрете, но судя по фото со съемочной площадки, она сыграет женственную соблазнительницу.
“Первые съемочные дни в сериале попали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – то, чего так не хватало во время карантина, – рассказала Кароль 1+1. – Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, потому на площадке не так много актеров, как обычно. Но работа и шутки каждого из команды заряжают настроением. Мы с Юрой Горбуновым выросли на Ивано-Франковщине и уже давно дружим, у нас много общего. Потому на площадке “Великих Вуйок” я чувствую себя будто в семейном кругу”.
Юрий Горбунов, который кроме главной роли выступает еще и креативным продюсером шоу, рассказал, что в новом сезоне его персонаж Иван и его девушка Галина (Надежда Мейхер) создадут в селе семью. В это время жители Великих Вуйок попытаются превратить его в престижный курорт.
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