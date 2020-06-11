СБУ сообщила Стерненко о подозрении: что говорит активист

СБУ сообщила о подозрении в убийстве активисту и бывшему главе одесского отделения “Правого сектора” Сергею Стерненко, который смертельно ранил в 2018 году напавшего на него мужчину.

Об этом активист написал в Facebook.

Ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) та ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

“Мне сообщили о подозрении… несмотря на то, что, во-первых, не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим; во-вторых, по ножу есть несколько экспертиз, которые устанавливают, что он не является холодным оружием”, – написал Стерненко.

Активист сам пришел в СБУ, несмотря на то, что ему грозили силовым приводом.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

Как сообщал “источник”, ранее Сергея Стерненко пытались убить выстрелом в голову. А первое нападение на активиста произошло 7 февраля. Тогда он также получил травму головы и ранение руки. Нападения на себя активист связывает с общественной деятельностью.