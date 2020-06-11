Покушение на Стерненко: СБУ опубликовала официальную версию событий

В четверг, 11 июня, бывшему лидеру одесского отделения “Правого сектора” Сергею Стерненко, который нанес смертельное ранение одному из напавших на него грабителей, сообщили о подозрении по двум статьям.

Об этом сообщает прес-служба СБУ.

Так, ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

“Расследование “дела Стерненко” давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства“, – подчеркнули в СБУ.

Отмечается, что согласно расследованию, Кузнецов и Исайкул имели целью запугать Стерненко и нанести ему телесные повреждения. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК. Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой – наносил удары ножом. Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов – проникающее колото-резаное ранение живота.

“Отмечаем, что такие действия С. Стерненка могут соответствовать понятию необходимая оборона. Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным – его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти“, – уточнили в СБУ.

При этом тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первого столкновения. То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза дала доказательства версии об умышленном убийстве.

Кроме того в СБУ отметили, что также сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанес ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула.

“Сергей (Стерненко, – “источник”) лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн трансляции в сети Facebook с места происшествия. Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил. Так же, как и ни одно расследование не можете быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов“, – заявили в СБУ, добавив, что лицо является виноватым только с того момента, когда его вина доказана в суде.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

Как сообщал “источник”, в мае одесские ультрас обратились к футбольным фанатам Украины с просьбой воздержаться от участия в акциях в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. Такую позицию одесские фанаты объяснили политическим подтекстом подобных акций, а также запятнанной репутацией самого Стерненко, которого знают лично.