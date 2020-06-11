Рейтинг Зеленского “тает”: результаты свежего соцопроса

Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского за последний месяц упал на 5 пунктов. Также более чем на 4 пункта снизился рейтинг президентской партии “Слуга народа”.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Как сообщается, предыдущее исследование, которое проводилось в конце апреля, показало рейтинг поддержки Зеленского на уровне 42,6% – именно столько из опрошенных респондентов заявили о готовности повторно проголосовать за Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

В опросе, проводившемся в конце мая – начале июня, таких осталось 37,6%. Рейтинг поддержки “Слуги народа” сократился с 32,6% до 28,0%.

Несмотря на это, и Зеленский, и “Слуга народа” все еще сохраняют большой отрыв в рейтинге электоральных предпочтений.

За Петра Порошенко готовы проголосовать 16,2% избирателей, за Юрия Бойко – 13,2%, за Юлию Тимошенко – 8,7%, за Игоря Смешко – 6,8%, за Анатолия Гриценко и Олега Ляшко – по 4,4%, за Святослава Вакарчука – 3%, за Александра Вилкула – 2%.

В партийном рейтинге за “Слугой народа” идут пророссийская партия ОПЗЖ (17,7%) и “Европейская солидарность” (16,2%). Поддержка “Батькивщины” сильно сократилась и составляет сейчас около 8,0%, а было 12,0%

Остальные партии находятся ниже проходного пятипроцентного барьера: “Сила и честь” – 4,7%, партия Шария – 4,7%, Радикальная партия – 4,5%, “Голос” – 3,8%, “Гражданская позиция” – 2,9%, “Свобода” – 2,3%.

Напомним, 20 мая исполнился год со дня инаугурации Владимира Зеленского, по этому случаю глава государства дал большую пресс-конференцию. Чем запомнился год президентства Владимира Зеленского в материале “источника”: Сотни обещаний и встреч: год президентства Зеленского показали в цифрах, инфографика.