Певец в шкуре политика: главные цитаты Вакарчука за последний год

В четверг, 11 июня, лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий и уходе из Верховной Рады.

“источник” собрал главные цитаты политика за последний год.

Зачем пошел в политику

Если бы мы жили в такой стране, как Германия, или Великобритания, или, например, США, где вот уже сотни лет существуют устоявшиеся правила, справедливость и равенство, то тогда для музыканта было бы лучше петь, а для политика – заниматься политикой. Но мы в Украине.

Посмотрим на пример других стран в самом начале становления их независимости. Скажем, Америка конца 18-го века. Тогда Бенджамин Франклин, который был на самом деле ученым и никогда не хотел становиться политиком, был готов отказаться от своей науки и удовольствия от нее, чтобы построить свою страну. Это пример для меня и всех нас.

О своей миссии

28 лет мы ждали, что политики что-то изменят, но этого не произошло. Теперь настала наша очередь. И я надеюсь сделать все возможное, сделать как можно больше. Когда я увижу, что моя миссия выполнена, я буду очень счастлив вернуться на сцену и быть просто музыкантом. Между тем я не отказываюсь от музыки. Если мое расписание и долг позволят мне, я буду время от времени давать концерты.

О Крыме

Я сторонник того, чтобы крымскотатарский вопрос рассматривался в контексте всеукраинского вопроса. Крымские татары, как сообщество, повели себя очень патриотично по отношению к Украине и ее интересам. Крымские татары своим примером показывают, что политическая украинская нация, о которой мы говорим – это люди разных этносов и национальностей, это люди, которые имеют разный культурный бэкграунд, но вместе чувствуют себя частью Украины. Я уверен, что в этом смысле права каждого этнического народа на свое самовыражение, культуру и воспитание своего происхождения и своей идентичности очень важны для Украины.

О сосуществовании с Россией

Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие – напротив – активно гастролируют в России.

Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос был бы снят.

О референдуме

Закон о референдуме в Украине – опасная игра с огнем.

Референдумах “он-лайн” – игра с бензином с закрытыми глазами.

Если кто-то думает, что сможет референдумом продавить какие-то “полезные” решения, то он глубоко ошибается. В стране, где до сих пор нет полностью свободных медиа, где идет война и где нет устоявшегося опыта народовластия, все эти инициативы обречены на одну судьбу: они будут работать для манипуляций общественным мнением.

В современных условиях воспользуются этим не граждане, а те, у кого в руках сосредоточены деньги и медиа. Олигархи или российские агенты. Для чего президент дает им в руки такое опасное оружие? И сейчас уже не важно – сознательное это решение или оно принято из-за непонимания. Последствия могут быть катастрофическими для государства.

Как сообщал “источник”, в марте на съезде партии “Голос” 11 марта вместо Святослава Вакарчука новым руководителем была избрана нардеп Кира Рудик.