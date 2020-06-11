Тебе 55, куда тянуть: молодая жена Виктора Павлика призналась, что инициатором брака с певцом была она

54-летний Виктор Павлик и 25-летняя Екатерина Репяхова зарегистрировали брак около двух недель назад. До этого пара была в отношениях четыре года, однако официального предложения выйти замуж возлюбленная певца так и не получила. Тогда Катя решила взять ситуацию в свои руки.

Об этом девушка рассказала в программе “Прямой вопрос” на YouTube. Супруга певца вспомнила, как в одном из интервью Виктор заявил, что планирует свадьбу с молодой избранницей. Когда Катя прочитала это, то очень удивилась, поскольку они об этом даже не говорили.

Фото: instagram.com/repyahovakate

“Я поняла, что он морально к этому готов, – говорит Репяхова. – И вскоре после этого, я сказала ему, что давай планировать свадьбу на 2020 год: 5 лет, как мы вместе, тебе 55, куда тянуть”. По словам Кати, это произошло в октябре прошлого года. Девушка отметила, что это не было, как таковым предложением с ее стороны, просто она подошла к любимому и сказала: “Зая, может давай уже что-то думать?! Может уже пора?!”.”Ну давай”, – сказал Павлик.

На тот момент возлюбленная певца не мечтала о свадьбе, в ее планах была только романтическая свадебная фотосессия за границей. Однако жених выступил против такой идеи. Пара хотела отметить этот день только в кругу близких без камер и внимания прессы. Но после огласки в сети Екатерина и Виктор решили устроить полноценное празднование, чтобы “не упасть в грязь лицом”.





Напомним, что народный артист Украины Виктор Павлик и его концертный директор Екатерина Репяхова стали мужем и женой 29 мая. Для 54-летнего Виктора Павлика этот брак стал четвертым, а вот 25-летняя Катя под венец пошла впервые.

10 июня влюбленные планировали сыграть свадьбу, но из-за пандемии коронавируса паре пришлось перенести торжество на середину августа.