MONATIK и Вера Брежнева презентовали совместный клип – в нем показана вечеринка нового времени

Украинский хитмейкер MONATIK и певица Вера Брежнева представили дуэтный трек “ВЕЧЕРиНОЧКА”. Вместе с песней вышел и клип, который создала одесситка Таня Муиньо, постоянный режиссер самых популярных видеоклипов Монатика.

Премьера видео состоялась 11 июня на YouTube-канале артиста. По задумке режиссера, Вера и Дмитрий оказываются на домашней вечеринке, которая плавно перетекает в ночное диско.





“Каким бы это лето ни было… Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и все, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. Мы обязательно станцуем, что умеем. А танцы ведь умеют поднимать любое настроение. Плюс… Лето пришло. Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем вас. Давай осуществим все то, во что мы верили! Все, что затеяли…? Все, что однажды зацепило нас! Сейчас! Мы приглашаем вас на ВЕЧЕРиНОЧКУ нового времени! С любимыми людьми. Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии!”, – прокомментировали в свои микроблогах Брежнева и MONATIK.

Пользователи сети уже успели оценить музыкальную новинку и разделились во мнениях. Одни пришли в восторг от трека, назвав его “хитом этого лета”, а другие отметили, что сольные песни Монатика – сильнее и драйвовее.

“Монатик – невероятный артист, но в дуэте с Верой он не такой яркий как мы привыкли видеть”, “Странное сочетание, мягко говоря. А Монатик классный”, “Монатик без Веры круче был бы. Скучно”, “Чего-то не хватило… Какой-то энергетики, души, как обычно у Монатика”, – пишут юзеры.