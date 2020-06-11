В России рецидивист напал на компанию подростков: фото убийцы и детали резни

В Забайкалье (Россия), в поселке Первомайский уголовник-рецидивист порезал ножом компанию подростков. Пять школьников ранены, один погиб.

Об этом сообщает Telegram-канал “LIFE SHOT”.

Две девушки отдыхали вечером со своей компанией на центральной площади. К ним подошла толпа пьяных незнакомых людей. Один из парней начал приставать к девушке. За нее вступился 15-летний Илья.

Во время словесной перепалки из кустов выскочил 24-летний Андрей Алипченков. С криком “Вы че тут все попутали!” он начал избивать подростков монтировкой и резать ножом. Пятеро школьников сейчас находятся в реанимации с колото-резаными ранениями живота. Илья скончался в больнице на следующий день после инцидента.

На фото слева – погибший мальчик, а справа – убийца

Следственным органам ребята сказали, что с убийцей они даже не знакомы. Алипченкова задержали на следующий день. На его счету это уже девятое уголовное дело. Ранее он сидел за ограбления и вышел на волю только в ноябре прошлого года.

Как сообщал “источник”, 2 июня, в селе Елизаветовка Днепропетровской области пьяный местный житель из своего ружья ранил подростка.