В Киеве создают новую партию: лидер претендует на кресло мэра

Бывший народный депутат Юрий Левченко, который осенью прошлого года покинул ряды партии “Свобода”, создает собственную политическую партию для участия в выборах в Киеве.

Об этом сообщили источники “источника”.

Уже в ближайшее время будет объявлено о запуске партии “Народовладдя”, в которую войдут депутаты Киевсовета, вышедшие в ноябре прошлого года из “Свободы”, а также ряд столичных активистов.

Учитывая тот факт, что у Левченко неплохие позиции в Шевченковском районе столицы (он дважды выигрывал на округе №223 у Виктора Пилипишина), а также в некоторых других районах, у экс-нардепа есть неплохие шансы завести фракцию в Киевсовет.

Про такие шансы говорит и тот факт, что на прошлых выборах Левченко выиграл у себя на округе у Александра Омельченко, набрав в три раза больше бывшего мера.

Подробнее о выборах мэра Киева читайте в материале “источника” – Бой за Киев: кто отправит Кличко в нокаут.