В Украине поймали рыбу-“монстра”: счастливчик показал фото трофея

Рыбак из города Днепр Александр Громадский поймал огромного сома весом 51 кг.

Об этом он написал в Facebook.

“У каждого подводного охотника свои цели и свой путь. Наверняка почти все, кто охотится в пресной воде, больше всего мечтают взять именно крупного сома. Такая же цель была и у меня“, – отметил он.

Сом был пойман днем на глубине около 6-7 метров.

“Нырял я не глубже 7 метров так как ниже была уже полная темнота…Через несколько нырков я вышел на сома прямо в лоб. Сом висел в полуметре над дном и как только я его заметил, он мгновенно стартонул в сторону ямы, чистая удача что я успел сделать выстрел, да еще и попасть в крепкое место“, – написал рыбак.

По его словам, это была самая напряженная борьба с рыбой за всю его практику.

“Даже толстолоб на 50 кг так не исполнял. Крупная рыба в последнее время становится все более трудовой, но от этого только интереснее подводная охота. Этот сом потянул на 51 кг, уверенное открытие сезона, чего и всем желаю!” – отметил Громадский.

Как сообщал “источник”, ранее в России поймали гигантскую рыбу, которую пришлось доставать экскаватором.