Украинский футболист забил красивый гол в европейском чемпионате: опубликовано видео

Украинский полузащитник будапештского “Ференцвароша” Игорь Харатин отметился голом в матче 28-го тура чемпионата Венгрии с “Пакшем”.

Харатин отличился на 81-й минуте после подачи со штрафного. Украинец оторвался от защитника и в одно касание перевел мяч в ворота, сделав счет 2:0 в пользу “Ференцвароша”.

Несмотря на столь солидное преимущество, будапештский клуб, который тренирует украинский специалист Сергей Ребров, упустил победу, пропустив два мяча в компенсированное время.

После 28 туров “Ференцварош” лидирует в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

25-летний Харатин является воспитанником киевского “Динамо”. В “Ференцварош” он перешел в январе 2019 года из луганской “Зари” за 600 тысяч евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за венгерский клуб 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинец Денис Гармаш забил свой дебютный гол в чемпионате Турции.