Точно будет реальный срок: актеру Ефремову грозит наказание по еще одной серьезной статье

Виновник смертельного ДТП актер Михаил Ефремов, в крови которого обнаружили наркотики, может быть осужден еще по одной статье – за хранение наркотиков.

Об этом сообщает “КП”.

Отмечается, что следователь возбудил уголовное дело по статье “сбыт наркотических средств”. То есть, следствие ищет человека, который продал актеру наркотики.

Как пояснил адвокат Леонид Ольшанский, следователя по закону есть от 3 до 10 дней с момента обнаружения преступного деяния на возбуждение уголовного дела. Вполне вероятно, что на самого актера заведут новое дело – статья 228, “незаконное приобретение и хранение наркотиков”.

“Если он употребил наркотики, значит он их приобрел? А если приобрел, значит, какое-то время хранил“, – говорит он.

Наказание за приобретение и хранение наркотиков в России – до 3 лет лишения свободы.

“Но главное в другом. По обвинению, которое есть сейчас, в законе прописан срок от 5 до 12 лет. Но по факту по данной статье чаще всего осуждают на колонию-поселение. Это не зона. Там человек может свободно передвигаться по определенной территории. Почти как на воле, но только нельзя выходить за периметр. А вот если появится еще и дело о наркотиках, это уже точно будет реальный срок и колония общего режима“, – заявил юрист.

Как сообщал “источник”, 11 июня в Москве проходит церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым. В сети появились фото и видео с места.