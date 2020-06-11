“Большое строительство” в Луганской области: видео

На дорогах Луганской области в рамках проекта “Большое строительство” кипят работы. Луганская областная военно-гражданская администрация показала, как проходит ремонт на трассе возле г. Счастье и на отрезке трассы между г. Северодонецком и пгт Новоайдар.

Напомним, что проект предусматривает ремонт трассы от Северодонецка до Станицы Луганской общей протяженностью маршрута 123 км.

Участки, которые ремонтируются:

37 км дороги Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, победитель – ООО «Автомагистраль-Юг» (стоимость – 640 336 897 грн). Дорожники проводят средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, на участке км 7 400 – км 44 + 960 в Луганской области.

32 км дороги Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, победитель ООО «Ростдорстрой» (стоимость – 816 990 000 грн). Делается текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк на участке км 39 + 960 – км 71 + 960 в Луганской области.

37 км дороги Т-13-09 Счастье – Широкий, победитель – ООО «ОНУР Конструкцион Интернешнл» (стоимость – 473 994 000 грн).

17 км дороги Р-22 КПП «Красная Таловка» – Луганск, победитель – ООО “ОНУР Конструкцион Интернешнл” (стоимость – 405 669 000 грн).