Число зараженных приближается к 30 тысячам: как коронавирус продолжает атаковать регионы Украины

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По состоянию на 11 июня в Украине по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом продолжает лидировать Черновицкая область – зафиксировано 3793 больных.

Всего в стране подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев. Всего в Украине исследовано 456 509 образцов методом ПЦР и 60 135 образцов – методом ИФА.

Случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. – 1236 (808 выздоровели);
  • Волынская обл. – 1266 (330 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 981 (695 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 269 (122 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 992 (540 выздоровел);
  • Закарпатская обл. – 1471 (634 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 510 (303 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 1649 (992 выздоровели);
  • г. Киев – 3671 (1053 выздоровели);
  • Киевская обл. – 1919 (616 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 563 (447 выздоровели);
  • Луганская обл. – 54 (44 выздоровели);
  • Львовская обл. – 2414 (589 выздоровели);
  • Николаевская обл. – 311 (203 выздоровели);
  • Одесская обл. – 1045 (421 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 2175 (1164 выздоровели);
  • Сумская обл. – 203 (159 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 1349 (995 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 1374 (657 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 179 (173 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 523 (355 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 506 (348 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 3793 (1176 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 341 (81 выздоровели).

Как сообщал “источник”, в Киеве приняли жесткое решение по карантину, отказавшись от очередного этапа смягчения, который вступил в силу с 10 июня.