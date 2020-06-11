Число зараженных приближается к 30 тысячам: как коронавирус продолжает атаковать регионы Украины

По состоянию на 11 июня в Украине по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом продолжает лидировать Черновицкая область – зафиксировано 3793 больных.
Всего в стране подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев. Всего в Украине исследовано 456 509 образцов методом ПЦР и 60 135 образцов – методом ИФА.
Случаи подтверждено:
- Винницкая обл. – 1236 (808 выздоровели);
- Волынская обл. – 1266 (330 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 981 (695 выздоровели);
- Донецкая обл. – 269 (122 выздоровели);
- Житомирская обл. – 992 (540 выздоровел);
- Закарпатская обл. – 1471 (634 выздоровели);
- Запорожская обл. – 510 (303 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 1649 (992 выздоровели);
- г. Киев – 3671 (1053 выздоровели);
- Киевская обл. – 1919 (616 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 563 (447 выздоровели);
- Луганская обл. – 54 (44 выздоровели);
- Львовская обл. – 2414 (589 выздоровели);
- Николаевская обл. – 311 (203 выздоровели);
- Одесская обл. – 1045 (421 выздоровели);
- Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели);
- Ровенская обл. – 2175 (1164 выздоровели);
- Сумская обл. – 203 (159 выздоровели);
- Тернопольская обл. – 1349 (995 выздоровели);
- Харьковская обл. – 1374 (657 выздоровели);
- Херсонская обл. – 179 (173 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 523 (355 выздоровели)
- Черкасская обл. – 506 (348 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 3793 (1176 выздоровели)
- Черниговская обл. – 341 (81 выздоровели).
Как сообщал “источник”, в Киеве приняли жесткое решение по карантину, отказавшись от очередного этапа смягчения, который вступил в силу с 10 июня.