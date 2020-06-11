Число зараженных приближается к 30 тысячам: как коронавирус продолжает атаковать регионы Украины

По состоянию на 11 июня в Украине по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом продолжает лидировать Черновицкая область – зафиксировано 3793 больных.

Всего в стране подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев. Всего в Украине исследовано 456 509 образцов методом ПЦР и 60 135 образцов – методом ИФА.

Случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 1236 (808 выздоровели);

Волынская обл. – 1266 (330 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 981 (695 выздоровели);

Донецкая обл. – 269 (122 выздоровели);

Житомирская обл. – 992 (540 выздоровел);

Закарпатская обл. – 1471 (634 выздоровели);

Запорожская обл. – 510 (303 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 1649 (992 выздоровели);

г. Киев – 3671 (1053 выздоровели);

Киевская обл. – 1919 (616 выздоровели);

Кировоградская обл. – 563 (447 выздоровели);

Луганская обл. – 54 (44 выздоровели);

Львовская обл. – 2414 (589 выздоровели);

Николаевская обл. – 311 (203 выздоровели);

Одесская обл. – 1045 (421 выздоровели);

Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели);

Ровенская обл. – 2175 (1164 выздоровели);

Сумская обл. – 203 (159 выздоровели);

Тернопольская обл. – 1349 (995 выздоровели);

Харьковская обл. – 1374 (657 выздоровели);

Херсонская обл. – 179 (173 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 523 (355 выздоровели)

Черкасская обл. – 506 (348 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3793 (1176 выздоровели)

Черниговская обл. – 341 (81 выздоровели).

Как сообщал “источник”, в Киеве приняли жесткое решение по карантину, отказавшись от очередного этапа смягчения, который вступил в силу с 10 июня.