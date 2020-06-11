Гватемалец обнаружил под штукатуркой цветные фрески цивилизации майя: фото уникальной находки

В Гватемале во время ремонта старинного частного жилого дома под несколькими слоями штукатурки обнаружили уникальные цветные фрески народа ишиль цивилизации майя.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на журнал Antiquity.

Археологи обследовали несколько зданий в городе Чахуль на западе Гватемалы и обнаружили уникальный набор настенных росписей, которые были выполнены с 1524 по 1821 годы нашей эры.

Первую фреску случайно обнаружил еще в 2003 году местный житель, который занялся ремонтом своего дома. До 2008 года из-за нестабильной политической ситуации в стране ученые не могли получить доступ к этим находкам.

Лишь сейчас удалось задокументировать фрески. Их иконография объединяет элементы доколумбовой эпохи с привезенными европейцами мотивами. Впервые подобные изображения обнаружены не в религиозном здании, а в жилом доме.

Возможно, появление фресок было связано с возрождением коренных религиозных традиций на фоне ослабления испанского колониального гнета.

Фрески сохранились достаточно хорошо. Изображенные на них сцены связаны между собой сюжетом. Основные герои – музыканты и танцоры. Это своего рода сплав индейских и испанских традиций, который нашел отражение в иконографии.

Крупнейшие города народа ишиль – Чахуль, Небай и Котсаль – были захвачены испанцами в XVI веке, однако они сохранились до сих пор.

Ученые считают, что общая численность потомков майя сегодня составляет около 8 млн человек, из которых более 6 млн человек живут в Гватемале.

Как сообщал “источник”, ранее в Мексике ученые обнаружили древний памятник цивилизации майя.