Нельзя прыгать, но можно гадать: что нужно знать о празднике 11 июня

11 июня (29 мая по старому стилю) православные верующие чтут память преподобной девы Феодосии Константинопольской, жившей в VIII веке. Ее еще называли Федосьей Колосяницей, поскольку в этот день крестьяне на Руси гадали о цене хлеба по цвету ржи. Запрещалось белить холсты, а детям – скакать на досках.

“источник” рассказывает детальнее об истории праздника, его приметах и запретах.

Согласно преданию, Феодосия родилась в Константинополе в богатой и благочестивой семье. После смерти родителей она раздала беднякам оставшееся от них имущество и приняла постриг в городском женском монастыре святой Анастасии.

Когда воины по приказу императора Льва III Исавра попытались снять икону Спасителя, более 400 лет висевшую над воротами Халки у императорского дворца, Феодосия воспротивилась этому. Вместе с инокинями они бросились на защиту иконы и опрокинули лестницу вместе с воином.

Позднее по приказу императора инокинь перебили, а Феодосию заключили в темницу и подвергли пыткам. Святая приняла мученическую смерть, ее тело было погребено христианами в монастыре Диокритис в Константинополе. Место погребения мученицы прославилось многочисленными исцелениями больных.

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь и идут первые боровики, которых называли колосовиками.

По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу, то считалось, что будет низкая цена хлебу, если с середины – средняя, а если сверху – высокая.

Люди придерживались разных поверий на этот день. Например, когда зацветала рожь, холсты белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках – простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время “тяжела” и, если по ней прыгать, это нанесет ей вред.

С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.