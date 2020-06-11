“Крыша” и гости в погонах: украинка рассказала об особенностях пикантной работы

Украинка Ирина, которая несколько лет проживает и учится в Харькове, рассказала об особенностях работы вебкам-моделью.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “NewsRoom Kharkiv”.

Вебкам-моделинг — разновидность онлайн-видеочата, в котором участник может находиться в обнажённом виде и показывать эротическое или порнографическое шоу, используя для этого веб-камеру.

Такую пикантную работу Ирине предложила знакомая, а она в силу финансовых проблем согласилась. Спустя два дня девушку пригласили на собеседование. Встреча происходила в ресторане в центре Харькова. На нее пришла знакомая Ирины в компании молодого человека. Парень представился Сергеем и стал без стеснения рассматривать потенциальную сотрудницу. После – начал задавать вопросы о семье, личной жизни и желаемом уровне заработка.

“Я отвечала на все вопросы как есть. Он рассказал, что в студии нужно работать пять раз в неделю по восемь часов. Время суток не имеет значения, но есть график, которого нужно придерживаться. Зарплата — два раза в месяц. Студия забирает 30 процентов дохода себе. Новенькие в первый месяц отдают 40%. О работе нельзя рассказывать никому. Он также предупредил, что в случае утечки информации у меня могут быть неприятности и за последствия он не ручается, намекнув на “крышу” в погонах. Под конец разговора он записал мой e-mail и сказал, что вечером пришлет анкету. В ней нужно заполнить все поля и к письму прикрепить свое фото с первой страницей паспорта, на которой указан мой возраст”, — рассказывает девушка.

Она неоднократно была свидетелем ситуации, когда в студию заходили мужчины в полицейской форме и к ним навстречу выбегала то одна девушка, то другая из числа опытных.

“Некоторые из них цепляются на шею, обнимают и целуют “гостей”, а потом вместе уходят. “Гостей” в форме здесь называют друзьями. Судя по тому, как они себя ведут и о чем говорят с администраторами, это и есть наша “крыша”, – рассказывает Ирина.

Девушка сейчас заканчивает четвертый курс одного из университетов Харькова, куда переехала несколько дней назад из провинции. Семья студентки живет далеко от областного центра и не может поддерживать ее финансово. После смерти отца Ирине пришлось круто изменить свой образ жизни. Денег стало катастрофически не хватать. Чтобы оплачивать учебу в вузе, помогать матери и как-то сводить концы с концами, девушка занялась вебкам-моделингом.

Ранее “источник” сообщал, что сотрудник киевской полиции дважды подтвердил факт оказания сексуальных услуг в одном из столичных стриптиз-клубов, заплатив по 6 тысяч гривен за каждый сеанс.