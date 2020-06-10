Ученые обнаружили на известном острове редкого дракона: фото

На севере индонезийского острова Суматра ученые обнаружили редкую ящерицу Модильяни (Harpesaurus modiglianii) – носорогого дракона. Об этом виде не было сообщений уже более 100 лет.

Об этом сообщает Science News со ссылкой на исследование, опубликованное в Taprobanica: The Journal of Asian Biodiversity.

Дракон имеет уникальное отличие – рог, который высовывается из его носа. Именно он дал название рептилии. Ящерица имеет схожее с африканским хамелеоном поведение: в состоянии стресса она имеет ярко-зеленый и желтый камуфляжный окрас, а в стрессовой ситуации меняет его на коричнево-оранжевый.

Носорогого дракона более 130 лет назад завез в Европу из лесов Индонезии итальянский исследователь Элио Модильяни – и с тех пор его никто не видел. Уже после смерти ученого, в 1933 году, ящерицу описали. В 2018 году индонезийский ученый Чайрунас Путра исследовал озеро, которое образовалось в кальдере вулкана на Суматре. На берегу он обнаружил мертвую тушку, похожую на носорогого дракона.

В этом году Путра вместе с коллегами снова отправился в это место для поиска живых образцов ящерицы Модильяни. Экспедиция увенчалась успехом. Ящерица лежала на ветке и, вероятно, спала. Ученые сфотографировали рептилию и пришли к выводу, что найденная Путрой два года назад тушка также была носорогим драконом.

Исследователи опасаются, что ящерица может исчезнуть: ее обнаружили за пределами охраняемой зоны, где сейчас активно идет вырубка лесов.

Для справки: рептилия принадлежит к семейству ящериц Agamidae, которых обычно называют ящерицами-драконами. Многие ящерицы-драконы живут в небольших труднодоступных местах, что затрудняет их изучение. 19 видов этих рептилий известны лишь по одному экземпляру.

Напомним, ранее в Китае группа любителей-альпинистов в Национальном лесопарке Гелешань, расположенном в 16 км от центра города Чунцин, обнаружила странные следы, похожие на следы кур. Как оказалось, это следы от лап динозавров, обитавших в этой местности 190 миллионов лет назад – синозавров.