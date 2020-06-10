Катастрофа MH17 на Донбассе: в деле произошел неприятный для Кремля поворот

В деле о сбитии малайзийского самолета рейса MH17 на Донбассе произошел важный поворот, прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля запуска ракеты.

Об этом заявили во время слушаний по делу о катастрофе рейса MH17, сообщает издание nu.nl.

По данным прокуратуры, свидетель, которого называют X48, присутствовал на месте выстрела и заявил в 2016 году, что видел зенитно-ракетную установку, а также запуск ракеты и след, оставшийся после ее запуска.

Теперь сторона обвинения хочет заслушать этого анонимного свидетеля.

10 июня состоялось очередное судебное заседание по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года вблизи Донецка. По основной версии следствия, самолет был сбит зенитно-ракетной установкой “БУК”, которую Россия передала боевикам.

Как сообщал “источник”, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что приговоров для виновных в катастрофе самолета Boeing MH17 можно ждать не ранее, чем через несколько лет.