Путинского дипломата уличили в фейке про зверства ВСУ на Донбассе: фото

Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов опубликовал в сети Twitter фотографию убитой в 2013 году девочки из российского Уссурийска, представив ее жертвой “обстрелов украинских сил”.

Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сделав ретвит фейкового сообщения Алимова.

В своем твите российский дипломат утверждает, что 6 лет назад украинская армия якобы совершила обстрел мирных кварталов Донбасса, от чего погиб первый ребенок.

“Ровно 6 лет назад, 8 июня 2014 года, первый ребенок Полина Сладкая была убита во время празднования дня Святой Троицы. Армия Украины открыла минометный и артиллерийский огонь по центру Славянска: впервые были использованы снаряды из БМ-21 “Град”, – написал Алимов.

Украинский постпред при ООН Олег Николенко опроверг эту информацию, указав, что на фото изображена совсем другая девочка.

“Хотите знать, как рождаются российские фейки?.. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия (Луцишина, – источник) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году”, – подчеркнул спикер.

Как сообщал “источник”, ранее между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал из-за возражений России против нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению “Пражской весны” в 1968 году.