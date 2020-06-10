Выбрала жертвой пенсионерку: в Киеве поймали 19-летнюю уличную воровку, фото

В Днепровском районе Киева наглая девушка-карманник обокрала 70-летнюю женщину, которая спускалась по лестнице в подземный переход.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева

Злоумышленница незаметно вытащила из сумки женщины кошелек и попыталась убежать. За содеянное ей грозит до трех лет тюремного заключения.

Во время отработки территории правоохранители обратили внимание на подозрительную девушку на проспекте Соборности.

Полицейские сразу задержали злоумышленницу, когда с похищенным имуществом она пыталась скрыться с места преступления.

“Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу районного управления полиции. Правонарушителем оказалась 19-летняя уроженка Закарпатья, которая привлекалась к уголовной ответственности за кражу. В ходе поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли кошелек с деньгами, банковскими картами и документами на имя потерпевшей – 70-летней местной жительницы”, – сообщил начальник оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска полиции Киева Виталий Отрудько.

Девушка призналась в содеянном, сетуя на тяжелое материальное положение в семье. Ее задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили злоумышленницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал “источник”, 19 мая в стоматологической клинике по улице Ревуцкого в Киеве заметили наглого вора, который украл телефон у девушки-администратора.

Также ранее в Киеве жители дома задержали вора родом из России, который хотел обокрасть квартиры. Преступник 4 года назад уже попадался на краже в квартире. Оттуда он вынес ценные вещи. Но тюремного наказания мужчине удалось избежать.