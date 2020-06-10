Машину сплющило под грузовиком: фото и видео ДТП с погибшими под Киевом

В среду, 10 июня, на Харьковской трассе недалеко от Борисполя произошла смертельная ДТП, водитель Amulet на полном ходу въехал в заднюю часть грузовика.

Видео страшной аварии опубликовано на канале dtp.kiev.ua на видеохостинге Youtube.

Водитель грузовика припарковал машину всего на пару минут, чтобы сходить в магазин, а когда вернулся – увидел страшную картину.

Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли мгновенно. Их тела извлекали спасатели ГСЧС. В аварии выжила только собака, которая находилась на заднем сидении.

Как сообщал “источник”, в ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек. Автомобиль Honda Civic, двигаясь в направлении Брест-Литовского шоссе, на высокой скорости въехал в бетонный парапет, обрамляющий опору путепровода.