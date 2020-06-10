В Китае сотни тысяч остались без дома из-за масштабного потопа: жуткие фото и видео

В центре и на юге Китая более 200 тысячам человек пришлось покинуть свои дома из-за масштабного наводнения, которое унесло жизни десятков людей.

Об этом сообщает ABC News.

Больше всего пострадали южные регионы Китая. Шесть человек погибли в провинции Гуанси, еще семеро погибших зарегистрировали в провинции Хунань. Также известно о нескольких пропавших безвести.

SWEPT AWAY: House collapses into a river amid deadly flooding in China that has displaced hundreds of thousands of people. https://t.co/kSXdhUq94d pic.twitter.com/Obk6aKz6UE — ABC News (@ABC) June 10, 2020

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, с начала июня 228 тысяч человек были вынуждены искать убежище из-за наводнения.

Первоначальный ущерб от затопления оценивается в более чем 500 млн долларов, поскольку стихия разрушила более тысячи домов.

Рекордно сильные наводнения в Китае произошли в 1998 году, тогда погибли более двух тысяч человек, стихия разрушила почти 3 млн домов.

Ранее “источник” сообщал, что в Чехии из-за сильных дождей затопили несколько небольших населенных пунктов, также умер один человек.