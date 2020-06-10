Прет напролом: в Киеве сняли на видео элитный кортеж автохама

В среду, 10 июня, в Шевченковском районе столицы Украины водители наблюдали странный кортеж из автомобилей Mercedes-Benz Maybach и Toyota, которые двигались в запрещенном направлении по улице с односторонним движением.
Видео с автохамами опубликовано на Facebook-странице “Киев Оперативный”.
Как сказано в подписи к видео, нарушение правил дорожнего движения происходило на улице Липинского.
“Кортеж с очень-очень важным телом на борту “напролом” прет по улице с односторонним движением. Интересно, кто там такой уважаемый?” – подписаны снятые кадры.
В комментариях пользователи сети пишут, что такие случаи в Киеве не редкость. Один из комментаторов предположил, что автомобиль принадлежит народному депутату Александру Дубинскому.
“Авто Дубинского. Часто эти майбах и крузак на почтовой площади стоят, и Саша рядом ошивается”, – сказано в комментариях к видео.
Как сообщал “источник”, ранее в Киеве в Петровском Квартале неадекватный водитель Volkswagen припарковался прямо на детской площадке, в то время там играли маленькие дети, которые чудом не пострадали.