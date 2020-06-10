Утопили и обезглавили: в США протестующие поиздевались над памятниками Колумбу, видео

Во время протестов в США из-за гибели чернокожего американца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в двух городах вандалы повредили памятники первооткрывателя Америки Христофора Колумба.

Об этом сообщают американские СМИ.

Как передает New York Post, в Ричмонде (штате Виргиния) протестующие против расизма повалили статую Колумба в парке Берд и сбросили ее в воду.

Предварительно памятник расписали балончиками с краской, в частности, нанесли надпись “Колумб олицетворяет геноцид”. Статую повали с помощью веревок, подожгли, а затем оттащили ее на 60 метров и сбросили в озеро Берд-Парк.

“Мы должны начать с того, с чего все началось. Мы должны начать с людей, которые стояли первыми на этой земле”, – заявил один из протестующих.

Кроме того, над памятником Колумбу поиздевались в Бостоне. Во время протестов против рассизма статую обезглавили. Позднее полицейским удалось найти голову статуи. О том, кто это мог сделать, пока не сообщается.

Памятник, установленный в северной части города, пришлось снять с пьедестала и спрятать в хранилище.

Христофора Колумба, который был одним из первых европейцев в Новом Свете, не все считают только первооткрывателем Америки. Бытует мнение, что его деятельность положила начало работорговле.

Как сообщал “источник”, ранее уличный художник Бэнкси показал свою новую работу, посвященную протестам в США, и прокомментировал ситуацию, которая сложилась.