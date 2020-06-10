В России силовики тренирует неонацистов из Европы: часть выпускников воевала на Донбассе

Правые экстремисты из Германии проходят обучение с военным уклоном в тренировочном лагере “Партизан” под Петербургом, несколько участников курса являются членами партий “Третий путь” и “Молодые националисты”, за которыми наблюдает федеральное ведомство по охране конституции.

Об этом сообщает IGTDS.

“Третий путь” был основан в 2013 выходцами из Национал-демократической партии и запрещённой организации Свободная Сеть Юг. У партии есть связи с правительством Ассада в Сирии и Хезболлой в Ливане.Третий Путь подробно изложил призыв к бойкоту Израиля, называя Израиль “террористическим государством”.

“Молодые националисты” – молодежная организация старейшей праворадикальной экстремистской партии в Германии, национал-демократической партии. Ее численность политически незначительна, всего около 300 членов, однако ее члены достаточно мотивированы, а четкая идеология позволяет проводить рекрутинговые кампании с использованием различных нарративов, включая экологические.

В апреле США признали Русское имперское движение террористической организацией, в которой состоят люди, “преследующие идеи превосходства белой расы”.

По данным Госдепа, у организации есть два тренировочных объекта в Петербурге.

“Партизан” входит в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту ДОСААФ, официально поддерживаемому российскими военными. Анализ фотоматериалов, опубликованных на странице тренировочного центра в соцсети, указывает, что он расположен на юге острове Хейнясенмаа на Ладожском озере в 62 милях от Петербурга.

В “Партизане” проходят курсы urban warfare (боевые действия в условиях города), стрелковой подготовки, тактической медицине, высотной подготовки, военной психологии, выживания

Анализ доступных фотографий дает возможность утверждать, что в подготовке используются автоматы Калашникова АК-74 5,45 , АКМ 7,62 2 Сайга 20С (используется в спецподразделениях), пистолеты Макарова и P-443 Грач.

Групповые занятия по признакам похожи на обучение основам диверсионных операций и действиям разведывательных групп.

Тренировочной и преподавательской деятельностью Центра занимаются ветераны боевых действий и действующие профессионалы военной разведки, воздушно – десантных войск, силовых специальных подразделений и учебного центра Министерства Обороны РФ.

Существует высокая вероятность того, что на начальном этапе работы “Партизан” осуществлял подготовку граждан России, присоединившихся к ИГИЛ.

Несмотря на то, что официально РИД заявляет о том, что находится в оппозиции путинскому режиму, в действительности оно связано с властями.

Политическая связь РИД с Кремлем осуществляется через петербургское отделение партии “Родина”, в частности, ее лидера, депутата Государственной думы Алексея Журавлева.

Ранее “источник” сообщал, что в России начали испытания щита для правоохранителей, который “умеет” стрелять. Разработка носит название “Легион” и представляет собой модуль, который устанавливается на щит.