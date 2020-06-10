В Швеции через десятки лет разгадали тайну гибели топ-политика и нашли убийцу: фото

Убийцей премьер-министра Швеции Улофа Пальме, которого застрелили 28 февраля 1986 года, оказался сотрудник страховой компании Стиг Энгстрьом , который проходил свидетелем по этому делу.

Об этом сообщает шведское издание Expressen.

Прокурор Кристер Петерссон заявил об официальном завершении расследование убийства шведского премьер-министра, которое продолжалось 34 года.

Настоящим убийцей оказался Стиг Энгстрьом – сотрудник страховой компании Skandia, который работал неподалеку от места убийства. Он проходил свидетелем в первые дни следствия по делу об убийству Пальме. Несколько лет назад его стали рассматривать как основного подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, Энгстрьом застрелил Пальме из-за левых взглядов премьер-министра. Поскольку он покончил с собой в 2000 году, точные мотивы установить уже невозможно.

“Я решил прекратить расследование, так как подозреваемый мертв. Энгстрьом — главный подозреваемый. По прошествии более 34 лет трудно поверить, что любое дальнейшее расследование предоставит нам какие-либо новые детали, и поэтому я считаю, что мы достигли всего, чего можно было ожидать”, – подытожил прокурор.

Улоф Пальме был убит в Стокгольме, когда выходил вместе с супругой Лисбет из кинотеатра. Неизвестный выстрелил в супругов из пистолета, жена премьер-министра выжила.

В 1989 году прокуратура выдвинула обвинение в убийстве мелкому преступнику и наркоману Кристеру Петтерссону (почти полному тезке прокурора, – “источник”). Его даже опознала супруга Улофа Пальме. Однако апелляционный суд освободил подозреваемого. Петтерссон тоже уже скончался в 2004 году.

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