Когда Евросоюз разрешит въезд туристов: названы дата и важный нюанс

Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС начать открывать свои внешние границы для туристов с 1 июля.

Об этом сообщает AFP.

Решение об ослаблении карантинных ограничений остается за национальными столицами, но глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Брюссель на этой неделе предложит “постепенную и частичную отмену” запретов.

Государства-члены начали ослаблять временные ограничения на пересечение границ внутри блока, но высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня.

В минувшие выходные министры внутренних дел 27 государств-членов договорились координировать постепенное восстановление приема туристов из-за пределов Шенгенской зоны, Британии и ЕС.

Ранее “источник” сообщал, что еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила на прошлой неделе, что не все страны согласились с условиями для повторного открытия границ, причем некоторые из них спешат больше других.