НВФ заблокировали работу КПВВ на Донбассе: последние данные

Как было анонсировано, сегодня, с 11.00 по приказу командующего ООС, пограничники начали пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Всего сегодня в КПВВ прибыло более 100 человек, среди которых значительное количество людей преклонного возраста и дети.

В регламентированное время работы, с 11.00 до 14.00, в вышеуказанных КПВВ пограничники оформили и пропустили более десяти граждан, которые намеревались попасть на временно оккупированную территории Украины. Однако, продержав несколько часов перед блокпостами, боевики без объяснения причин вернули этих граждан на контролируемую территорию Украины.

Еще четыре человека, которые последовали через КПВВ «Марьинка», до сих пор ожидают перед блокпостом российских наемников, все остальные вернулись на подконтрольную Украины территорию.