В Одессе из-за адской жары начали “плавиться” дороги: опубликованы фото и видео

Из-за сильной жары в Одессе начал плавиться битум, который использовали коммунальные службы для мелкого текущего ремонта дорог. Куски расплавленного битума прилипают к колесам и разлетаются из-под них, причиняя неудобства участникам транспортного движения.

В сети публикуют фото последствий расплавленных дорог и видео того, как с этим борются одесские коммунальщики.

На снимке изображены куски битума, которые залетели в машину к девушке, попали в волосы и прилипли к ним.

Чтобы битумная мастика, которой заделывают трещины в асфальте, не прилипала к колесам автомобилей, дороги посыпают песчано-гравийной смесью.

“Коммунальщики не растерялись и применили технологии 21 века: начали посыпать дороги песком руками прямо из фургончика”, – описывают происходящее на видео в комментарии.

Как сообщал “источник”, ранее Одессу накрыли мощные ливни: многие улицы и дороги превратились в непроходимые водные препятствия.