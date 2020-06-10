Коронавирус в Киеве не стихает: полное видео брифинга Кличко 10 июня

В среду, 10 июня, мэр Киева Виталий Кличко провел брифинг и рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в столице.

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По словам Кличко, на 10 июня COVID-19 в Киеве подтвердили у 3 580 человек. Из них у 57 болезнь обнаружили за минувшие сутки.

Всего от COVID-19 скончалось 80 пациентов (+1 за сутки). Побороли болезнь 985 (+60 за сутки).

Среди новых заболевших: 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет и девочка 15 лет. А также 23 мужчин от 18 до 72 лет и трое мальчиков –- одному меньше месяца, двум другим – 15 и 17 лет. Также в больницы столицы госпитализировали 12 больных. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщал “источник”, Киев занимает второе место среди всех регионов Украины по количеству заразившихся коронавирусом, уступая лишь Черновицкой области, где зарегистрировано 3757 случаев коронавируса.

Также в Киеве решили не смягчать карантинные меры с 10 июня.