Facebook заблокировал страницу Рабиновича за призывы бороться с нацистами

Модераторы социальной сети Facebook заблокировали личный и общественный аккаунты народного депутата Украины, сопредседателя политической партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Вадима Рабиновича.

Об этом сообщил журналист Владимир Кацман в Facebook, передает РБК-Украина.

“Официальная причина – публикация, связанная со стремлением депутата Рабиновича заставить государственных мужей выполнить решение суда о признании символики дивизии СС “Галичина” незаконной – и убрать с территории Украины многочисленные памятники и памятные знаки с подобной символикой”, – рассказал журналист.

Несколько дней назад народный депутат Вадим Рабинович направил депутатские обращения премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, в которых напоминает, что официальные лица государства обязаны выполнить законное решение Окружного админсуда города Киева по поводу нацистской символики.

“Представляется весьма странным, если не сказать больше, что “украинский Цукерберг” – модератор социальной сети Facebook – увидел какое-то нарушение норм сети в призыве о выполнении абсолютно законного решения Апелляционного суда по поводу нацистской символики”, – написал Владимир Кацман.

Он добавил, что друзья, коллеги и сотрудники Вадима Рабиновича, увидев в этом решении руководства Facebook атаку на свободу слова, всячески пытаются восстановить справедливость.

Обратим внимание, что это уже не первое блокирование Facebook-страниц Вадима Рабиновича.