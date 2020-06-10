Скандал вокруг рекламы Danone с адептом “русского мира”: компания приняла громкое решение

Французская компания Danone, выпускающая молочные продукты, решила прекратить рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова.

Об этом написал в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

“У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция“, – отметил он.

Украинские дипломаты во Франции ранее напомнили представительству французской компании Danone в России, что актер Михаил Пореченков, участвующий в их рекламной кампании, является “прислужником кремлевских террористов”. Дипломаты подчеркнули, что большой бизнес должен быть ответственным и в стремлении к коммерческой выгоде не стоит забывать о нравственности.

Российское подразделение Danone задействовало в рекламе своей продукции актера Михаила Пореченкова, который на Донбассе перед камерами стрелял из пулемета в сторону украинских защитников Донецкого аэропорта.

В Украине Пореченков преследуется за террористическую деятельность.

Сотрудничество Danone с Пореченковым вызвало критику и возмущение в соцсетях.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, что Пореченкова стали меньше приглашать на съемки после его участия в обстрелах на Донбассе.