В Украине появятся новые дорожные знаки: что они значат, фото

“Укравтодор” анонсировал внедрение новой навигации на дорогах Украины, появятся обновленные дорожные знаки.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава агентства Александр Кубраков.

Он пишет, что после обновления дорог следует установить и новые дорожные знаки. Это поможет водителям лучше ориентироваться на местности и планировать маршруты.

“Мне сложно представить, что сейчас, после того как будут обновлены тысячи километров дорог, на них будут установлены знаки старого образца. Качественное дорожное покрытие и современная навигация – по-настоящему европейские дороги в Украине”, – написал Кубраков.

“Мы часто забываем о том, для чего вообще нужны дорожные знаки. Это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещенные действия. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения”, – отметил он.

Ранее “источник” сообщал, что в “Укравтодоре” планируют ввести оплату за проезд по отдельным дорогам для грузовиков, соответствующий проект зарегистрирован в парламенте.