Возвращение года: секс-символ UFC проведет первый за 1,5 года бой, фото

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант возвращается в UFC.

Об этом боец сообщила в Instagram.

Она станет участницей турнира UFC 251, который состоится 11 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Ее соперницей будет бразильянка Аманда Рибас. Позже эту информацию подтвердил глава UFC Дэйна Уайт.

В смешанных единоборствах Ванзант провела 12 боев. На ее счету 8 побед и 4 поражения. Свой последний поединок американка провела в январе 2019 года. Тогда она победила Рэйчел Остович. За Ванзант закреплен неофициальный статус секс-символа UFC.

В активе Рибас 9 поединков в смешанных единоборствах. Бразильянка одержала 8 побед и потерпела 1 поражение.

Ранее “источник” сообщал, что секс-символ UFC выложила интригующее фото из ванной.