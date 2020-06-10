Возвращение года: секс-символ UFC проведет первый за 1,5 года бой, фото

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант возвращается в UFC.
Об этом боец сообщила в Instagram.
Она станет участницей турнира UFC 251, который состоится 11 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Ее соперницей будет бразильянка Аманда Рибас. Позже эту информацию подтвердил глава UFC Дэйна Уайт.
В смешанных единоборствах Ванзант провела 12 боев. На ее счету 8 побед и 4 поражения. Свой последний поединок американка провела в январе 2019 года. Тогда она победила Рэйчел Остович. За Ванзант закреплен неофициальный статус секс-символа UFC.
В активе Рибас 9 поединков в смешанных единоборствах. Бразильянка одержала 8 побед и потерпела 1 поражение.
Ранее “источник” сообщал, что секс-символ UFC выложила интригующее фото из ванной.