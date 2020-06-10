Под Тернополем пронесся мощный торнадо: опубликованы впечатляющие видео

В социальных сетях активно обсуждают торнадо, который был зафиксирован на территории Тернопольской области 9 июня.

Также в сети публикуют кадры непривычного для нашей страны природного явления.

В частности, торнадо заметили в районе Озерной и в селе Козов Козовского района.

“9 июня, Озерная. Торнадо. Получайте Техас. Где Козлов, Козова, в том районе. Полем идет. Ой, наделает беды”, – подписал свое видео Виктор Романов, который увидел смерч из своего авто.

Опубликованные кадры действительно оказались впечатляющими.

Напомним, что в последние дни на итальянский регион Лацио обрушились мощные дожди, что привело к обвалу моста и затоплению нескольких городов.

Как сообщал “источник”, на днях в небольшой европейской стране Андорра посреди лета выпал снег, который засыпал дома и улицы.