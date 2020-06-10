С природой и развлечениями: во сколько обойдется отдых летом в Украинских Карпатах

Летом 2020 года среди украинцев будет особенно популярный “зеленый туризм” и “экосадыбы” в Украинских Карпатах.

Как сообщает “источник”, такую точку зрения в интервью изданию “Страна” выразил глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев.

По словам специалиста, украинцы будут предпочитать спокойный и уединенный сельский отдых без соседей, с природой и нехитрыми развлечениями.

“Ежегодно этот сегмент увеличивается приблизительно на сотню объектов. Появляются небольшие садыбы на 10-15 гостей. Все душевно, вкусно, спокойно, без толпы. На уик-энд люди туда поедут”, – сказал Лиев.

По его словам, в селе Смерклив Ивано-Франковской области жилье можно снять по 800 гривен в сутки. Дешевле снимать сразу на месяц, так как при таком варианте вам могут сделать хорошую скидку.

“Рядом Днестр и лес, есть две комнаты и кухня”, – отметил он.

Также Лиев добавил, что в селе Смерекова в Закарпатской области за сутки просят 1200 гривен, еще 350 гривен потребуется на трехразовое питание.

Напомним, что по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня лето в Украине будет по-настоящему жарким, уже в июне столбики термометров будут подниматься до плюс 34 градусов.