Доллар начинает дорожать: сколько стоит валюта 10 июня в банках и обменниках

В Украине по состоянию на утро 10 июня доллар стал дороже, а евро наоборот – подешевело.

Об этом свидетельствую официальные данные, опубликованные утром Национальным банком Украины.

Так, по состоянию на среду, 10 июня, гривна стала слабее к доллару на четыре копейки и сейчас курс составляет 26,64 гривны за доллар.

Официальные курсы валют Нацбанка на 10 июня:



Доллар США – 26,64 грн (плюс 4 копейки).

Евро – 30,08 грн (минус 6 копеек)

В банках и обменниках за доллар просят 26,50-26,70 гривны, а за евро – 29,65-30,15 гривны.

Ранее “источник” сообщал, что Совет директоров МВФ 9 июня принял решение о выделении Украине кредита в размере 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования.