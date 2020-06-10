В Украине подскочило число новых случаев коронавируса: тревожные цифры на 10 июня

За минувшие сутки в Украине зафиксировали больше новых случаев коронавируса, чем днем ранее – 525.

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения Украины.

Всего опасную болезнь подхватили 28 381 человек, 833 умерло, 12 769 выздоровело.

Днем ранее в Украине были зафиксированы 394 случая.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в двух областях усилили карантинные мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, в регионах закрыты детские сады, гостиницы, а также запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий.

Между тем, ВОЗ изменила рекомендации касательно защитных масок и посоветовала здоровым людям тоже носить их в публичных местах, где невозможно держать социальную дистанцию. Ранее была только рекомендация пользоваться масками для больных.