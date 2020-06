Убийствам надо положить конец: в США трогательно провели в последний путь Джорджа Флойда, видео

В США прошли похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Его провели в последний путь в предместье Хьюстона.

Как пишут местные СМИ, траурное мероприятие было закрытым, его смогли посетить только члены семьи и друзья покойного. Всего было около 500 человек, хотя до кладбища с Флойдом попрощались тысячи американцев, которые вышли на улицы города.

Во время церемонии, которая длилась около четырех часов, к близким Флойда обратились духовные лидеры, политики, общественные деятели.

Гроб с телом покойного был захоронен на мемориальном кладбище в Перленде рядом с матерью Флойда. Туда его доставили в катафалке, запряженном двумя белыми лошадьми.

Власти Хьюстона уже решили, что 9 июня будет официально закреплено на территории города как День Джорджа Флойда.

What a beautiful send off , loved seeing the Houston community come celebrate the life of George Floyd#GeorgeFloydFuneral pic.twitter.com/XZXx4i8dus

